Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару граждан России спас капитан Христос

Пара отправилась на рыбалку на лодке, отплыв от берега рядом с поселком Мысхако. Из-за сильного метра судно унесло в море, ввиду чего мужчине и женщине на протяжении 5 дней пришлось находиться в одиночестве без еды и воды. Спасти их удалось проплывающему мимо судну.Пострадавшие отметили, что сперва потеряли одно весло, из-за чего не смогли доплыть до берега. Спать приходилось по очереди, так как лодка постепенно наполнялась водой. На четвертый день они решили попробовать морскую воду, но отказались от данной идеи. В итоге молодой человек и женщина познакомились с членами экипажа спасшего их судна и даже пригласили в гости в Россию.