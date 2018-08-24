Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару граждан России спас капитан Христос
В Черном море капитан Христос Константинидис спас дрейфующую в лодке пару. По информации от местных изданий, пропавшими туристами оказались отдыхающие граждане России.
Пара отправилась на рыбалку на лодке, отплыв от берега рядом с поселком Мысхако. Из-за сильного метра судно унесло в море, ввиду чего мужчине и женщине на протяжении 5 дней пришлось находиться в одиночестве без еды и воды. Спасти их удалось проплывающему мимо судну.
Пострадавшие отметили, что сперва потеряли одно весло, из-за чего не смогли доплыть до берега. Спать приходилось по очереди, так как лодка постепенно наполнялась водой. На четвертый день они решили попробовать морскую воду, но отказались от данной идеи. В итоге молодой человек и женщина познакомились с членами экипажа спасшего их судна и даже пригласили в гости в Россию.
Пара отправилась на рыбалку на лодке, отплыв от берега рядом с поселком Мысхако. Из-за сильного метра судно унесло в море, ввиду чего мужчине и женщине на протяжении 5 дней пришлось находиться в одиночестве без еды и воды. Спасти их удалось проплывающему мимо судну.
Пострадавшие отметили, что сперва потеряли одно весло, из-за чего не смогли доплыть до берега. Спать приходилось по очереди, так как лодка постепенно наполнялась водой. На четвертый день они решили попробовать морскую воду, но отказались от данной идеи. В итоге молодой человек и женщина познакомились с членами экипажа спасшего их судна и даже пригласили в гости в Россию.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 02:00