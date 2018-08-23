Марина Африкантова заявила, что не будет брать фамилию Романа Капаклы после свадьбы

Ребята очень часто говорят о предстоящей росписи, пишут о ней в социальных сетях, Марина вовсю примеряет свадебные платья, однако конкретной даты поклонники пары пока так и не услышали.Тем не менее, Рома уже заявил, что готов взять на себя ответственность главы семьи и содержать возлюбленную, даже несмотря на конфликты с будущей тещей, которая в последнее время необоснованно его критикует в соцсетях и считает, что он претендует на ее жилплощадь.И, судя по всему, Капаклы и Афикантова действительно всерьез занялись планировкой своего торжества, а также планирования совместного будущего за воротами реалити-шоу.Так, к примеру, несколько дней назад Марина сообщила своим подписчикам о том, что задумалась о смене фамилии при заключении брака и поняла, что не хочет брать фамилию Ромы. По ее словам, девичья фамилия ее очень нравится, она к ней привыкла, плюс ко всему все поклонники знают ее как Африкантову, а потому, скорее всего, после свадьбы она так и останется Африкантовой.