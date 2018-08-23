«Костлявая нездоровая женщина»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли

Блогера Лену Миро по праву можно назвать одним из самых скандальных и ее популярность держится в основном на критике отечественных и зарубежных звезд.В одном из последних постов Миро опозорила Анджелину Джоли, которую в сове время называли одной из самых красивых женщин мира.По мнению блогерши, Джоли из эталона красоты превратилась в бабушку. Миро отмечает, что в свои 43 года она стала костлявой женщиной нездорового вида., - написала Миро в своей статье.Эпатажный критик считает, что Анджелина Джоли преждевременно «», ведь актриса могла «» и «».