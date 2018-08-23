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«Костлявая нездоровая женщина»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли

Очередным объектом для насмешек известный блогер Лена Миро избрала для себя голливудскую звезду Анджелину Джоли, которую обозвала «костлявой нездоровой женщиной».

Блогера Лену Миро по праву можно назвать одним из самых скандальных и ее популярность держится в основном на критике отечественных и зарубежных звезд.

«Костлявая нездоровая женщина»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли

В одном из последних постов Миро опозорила Анджелину Джоли, которую в сове время называли одной из самых красивых женщин мира.

По мнению блогерши, Джоли из эталона красоты превратилась в бабушку. Миро отмечает, что в свои 43 года она стала костлявой женщиной нездорового вида.

«Думаю, эта женщина просто устала быть красивой. Набылась. Наелась. Утратила интерес», - написала Миро в своей статье.

«Костлявая нездоровая женщина»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли

Эпатажный критик считает, что Анджелина Джоли преждевременно «затянула волосы в аккуратный пучок и завернулась в черное с головы до ног», ведь актриса могла «забить на свою сексапильность» и «сосредоточиться на чем-то другом».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:55
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