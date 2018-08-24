Портал «КиноПоиск» массово «похоронил» Никиту Михалкова и звезд Голливуда

Еще накануне вечером пользователи заметили странности в работе интернет-сайта и приложения. На страницах Арнольда Шварценеггера, Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Анджелины Джоли, Роберта Дауни — младшего, Джорджа Клуни, и многих иных артистов появились сведения об их «кончине». У всех знаменитостей место «смерти» одинаковое — Японская империя (Южная Корея). У всех «скончавшихся» актеров дата смерти отсутствует. Пользователи сначала не поняли, что в портале произошел сбой. Однако владельцы сайта пока не сообщили о причине возникновения странностей в «КиноПоиске».Стоит напомнить, что ранее аналогичные сбои возникали в популярных поисковиках. В конце прошедшего года американский Google «похоронил» актера Николая Караченцова. Оказывается, Николай Петрович скончался еще первого декабря 2017 года, подобную информацию выдал также Yandex. Случившимся были возмущены многие интернет- пользователи, потребовавшие, чтобы семье артиста были принесены извинения.