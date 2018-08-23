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Глеб Жемчугов забрал сына у Ольги Ветер и отправился с ним в Приморье на отдых

В начале лета экс-участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов прошел реабилитацию в наркологической клинике и после выписки заявил, что отныне будет вести только здоровый образ жизни и никогда не вернется к употреблению запрещенных веществ и алкоголя.

И, судя по всему, пока мужчина свое слово держит. Сейчас он вместе со своим трехлетним сыном находится в родном Ковалерово и весело проводит время в кругу родных и друзей.

Глеб Жемчугов забрал сына у Ольги Ветер и отправился с ним в Приморье на отдых

Стоит отметить, что мальчик уже неделю отдыхает в Приморье, где впервые познакомился со своей прабабушкой, встретился с дедушкой и увидел множество местных достопримечательностей.

Скорее всего, Миша пробудет с отцом до самого конца лета, и лишь потом вернется к своей маме, Ольге Ветер, которая снова начнет водить его в детский сад.

Глеб Жемчугов забрал сына у Ольги Ветер и отправился с ним в Приморье на отдых

Вероятно, молодая мама решила позволить своему бывшему супругу провести отпуск вместе с сыном из-за того, что несколько месяцев назад она получила ключи от выигранной в конкурсе «Человек года» квартиры и теперь делает там ремонт.

Однако, исходя из снимков, которые публикует Глеб в своем микроблоге, маленький мальчик не особо грустит из-за того, что проводит остаток лета со своим папой. Он купается в море, гуляет по местным паркам и детским площадкам, и охотно фотографируется с родителем.

Глеб Жемчугов забрал сына у Ольги Ветер и отправился с ним в Приморье на отдых

Что касается самого Жемчугова, то он очень рад, что экс-супруга позволила ему побыть с сыном, а потому он практически ежедневно признается ребенку в любви.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:28
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