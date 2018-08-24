Путешественник во времени показал внешность жителей Нибиру

Тематические картины путешественника во времени окружающие воспринимают с опаской, поскольку на них изображенные «якобы люди», которые не схожи с обитателями Земли. Возможно данные портреты заинтересуют специалистов и станут началом для исследований. А пока необычный символ на лбу человека изображенного на картине прокомментировал эзотерик. Он сообщил, что вверху расположен полумесяц, а под ним символ Венеры, который в биологии означает женский пол.Специалист, изучавший теорию появления Нибиру заявляет, что найденный портрет подтверждает наличие большинства женских особей на Планеты Х, и речь в научных трактатах идет не о нибируанцах, а о нибируанках.