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Путешественник во времени показал внешность жителей Нибиру

Путешественник во времени показал внешность жителей Нибиру. Аналитики прокомментировали изображение и написали, что клеймо на лбу нибируанцев оказалось знакомым землянам.

Путешественник во времени показал внешность жителей Нибиру

Тематические картины путешественника во времени окружающие воспринимают с опаской, поскольку на них изображенные «якобы люди», которые не схожи с обитателями Земли. Возможно данные портреты заинтересуют специалистов и станут началом для исследований. А пока необычный символ на лбу человека изображенного на картине прокомментировал эзотерик. Он сообщил, что вверху расположен полумесяц, а под ним символ Венеры, который в биологии означает женский пол.

Специалист, изучавший теорию появления Нибиру заявляет, что найденный портрет подтверждает наличие большинства женских особей на Планеты Х, и речь в научных трактатах идет не о нибируанцах, а о нибируанках.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:30
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