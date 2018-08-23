Эксперт: Парад в Киеве навряд ли спровоцирует "землетрясение" в Кремле

Ранее Олег Барна, являющийся украинским депутатом из "БПП", заявлял, что в Кремле произойдёт "землетрясение", когда колонна новой современной боевой техники проедет по Киеву. Между тем многие эксперты отметили, что у Украины отсутствует какая-либо новейшая боевая техника. При этом имеющееся вооружение в украинских войсках нельзя назвать современным. Сергей Хатылев отмечает, что в Кремле разве что могут содрогнуться от низкого уровня подготовки украинских военных парадов. Судя по инцидентам, возникающим на этапе репетиций, на территории Киева будет небезопасно.По словам военного эксперта, военный парад является довольно серьёзным делом. К нему нужно тщательно готовиться заранее. К сожалению, в Украине не наблюдается качественной подготовки к предстоящему мероприятию. Сергей Хатылев заметил, что власти страны собрали старую советскую технику, подвергнув её сомнительным усовершенствованиям, чтобы выдать за новое вооружение.