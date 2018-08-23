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Дмитрий Песков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы Владимиром Путиным

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем Владимира Путина, подтвердил возможность смягчения пенсионной реформы. По его словам, соответствующее решение президент РФ может принять только в том случае, если посчитает его необходимым.

Дмитрий Песков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы Владимиром Путиным


«Пока мне нечего сказать, но такую возможность не стоит исключать. Если президент посчитает это нужным, то так и будет сделано», - рассказал Песков. По его словам, вопрос о процессе перехода на новый пенсионный возраст пока находится на изучении у профильных комитетов Госдумы.

Правительство одобрило повышение пенсионного возраста в июне текущего года. Согласно официальной документации, завершить постепенную реформу в полной мере планируется до 2034 года.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Вчера, 23:30
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