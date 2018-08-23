Дмитрий Песков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы Владимиром Путиным
Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем Владимира Путина, подтвердил возможность смягчения пенсионной реформы. По его словам, соответствующее решение президент РФ может принять только в том случае, если посчитает его необходимым.
«Пока мне нечего сказать, но такую возможность не стоит исключать. Если президент посчитает это нужным, то так и будет сделано», - рассказал Песков. По его словам, вопрос о процессе перехода на новый пенсионный возраст пока находится на изучении у профильных комитетов Госдумы.
Правительство одобрило повышение пенсионного возраста в июне текущего года. Согласно официальной документации, завершить постепенную реформу в полной мере планируется до 2034 года.
«Пока мне нечего сказать, но такую возможность не стоит исключать. Если президент посчитает это нужным, то так и будет сделано», - рассказал Песков. По его словам, вопрос о процессе перехода на новый пенсионный возраст пока находится на изучении у профильных комитетов Госдумы.
Правительство одобрило повышение пенсионного возраста в июне текущего года. Согласно официальной документации, завершить постепенную реформу в полной мере планируется до 2034 года.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Вчера, 23:30