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Катя Гордон в четвертый раз выходит замуж

СМИ сообщают, что 38-летняя российская певица Катя Гордон в четвертый раз выходит замуж. Предложение от своего возлюбленного светская львица получила еще весной прошедшего года.

Катя Гордон в четвертый раз выходит замуж


В СМИ появилась информация о новом замужестве Кати Гордон. Исполнительница песен похвасталась перед журналистами роскошным кольцом с огромным камнем. Она поведала, что украшение практически не снимает. Катя Гордон рассказала, что мечтает о традиционном застолье, белом платье, и выполнении свадебных традиций.

Катя Гордон в четвертый раз выходит замуж


По словам артистки, у нее ни разу не было свадьбы, так как предыдущие бракосочетания проходили в джинсах. Знаменитость заявила, что в этот раз будет делать все по уму, потому что неуважительное отношение к свадебному ритуалу ранее приводило к разводу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:50
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