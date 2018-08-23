Катя Гордон в четвертый раз выходит замуж

В СМИ появилась информация о новом замужестве Кати Гордон. Исполнительница песен похвасталась перед журналистами роскошным кольцом с огромным камнем. Она поведала, что украшение практически не снимает. Катя Гордон рассказала, что мечтает о традиционном застолье, белом платье, и выполнении свадебных традиций.По словам артистки, у нее ни разу не было свадьбы, так как предыдущие бракосочетания проходили в джинсах. Знаменитость заявила, что в этот раз будет делать все по уму, потому что неуважительное отношение к свадебному ритуалу ранее приводило к разводу.