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Яна Кошкина в скетч-шоу «Смешное время» сыграла роль модного видеоблогера

Актриса Яна Кошкина в скетч-телешоу «Смешное время», сыграла роль модного видеоблогера Маши Пастернак. Премьера нового проекта канала «Супер» состоится десятого сентября в 22:00.

Яна Кошкина в скетч-шоу «Смешное время» сыграла роль модного видеоблогера


Продюсером скетч-шоу является актер театра МХТ имени Чехова, «кавээнщик» и киноактер Андрей Бурковский, режиссер - Никита Тамаров. Героиня Яны Кошкиной - типичный Instagram-блогер. Маша Пастернак делится со своими фолловерами видео обедов в ресторанах, походов по магазинам, встреч с подругой, посещений фитнес-клубов и косметологов.

Яна Кошкина в скетч-шоу «Смешное время» сыграла роль модного видеоблогера


Актриса поведала журналистам, что ей всегда нравится играть тех персонажей, которые не похожи на нее. По словам артистки, ее героиня является воплощением сегодняшнего мира Instagram. Также она уверена, что многие девушки в ней могут узнать себя.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:55
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