Ученые назвали причины необходимости возвращения к освоению Луны

Исследователи также рекомендуют рассмотреть возможность использования Луны в качестве промежуточного космодрома. В ходе подготовки миссии на Марс уже озвучивали подобные планы, но пока освоением спутника Земли заинтересовался только Илон Маск. По словам главы Space X, Луна также может послужить местом дислокации исследовательских центров, с которых информация будет передаваться на Землю.За последние несколько миллиардов лет структура Луны почти не изменилась. Ученые отмечают, что ландшафт Земли постоянно подвергается различным метаморфозам, ввиду чего со временем она может стать непригодна для обитания. Кроме того, на Луне менее ощутимы радиопомехи, ввиду чего на ней стоит разместить передатчики для обмена данными с космическими кораблями в будущем.