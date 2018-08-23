Участник «Дома-2» Евгений Ромашов упал с балкона и сломал ребро

«Я закрылся у себя в комнате и не открывал, а Шабарина потащили в бассейн. Потом я решил все-таки выйти, а тут на входе стояли люди. Я решил сигануть на балкон, полез по карнизу, он оторвался, и я упал боком на крыльцо и повредил себе ребра. На трех трещины, а одно сломано», - вспомнил он.

«Здесь нет такого, что ребята поддерживают друг друга, поэтому я ничего и не ждал», - подытожил Ромашов.

О событиях, которые происходили в тот вечер и о своем самочувствии Женя рассказал в интервью уже на следующий день.Так, по словам молодого человека, они вместе с Андреем заселились в VIP-дом и не хотели его освобождать. Однако коллектив не хотел с эти мириться, а потому некоторые участники пришли их выгонять.Сейчас Ромашов чувствует себя отвратительно, ведь он не может спать, поскольку лежать больно, не может самостоятельно помыться и даже одеться ему удается с трудом. Тем не менее о помощи парень просить ни у кого не намерен, поскольку ребята на Поляне совсем не имеют сострадания и уважения к нему.Женя признался, что заселился в отдельный дом только потому, что устал от коллектива, так как там все ссорятся, ругаются и провоцируют на конфликты. Молодой человек отметил, что единственное, что сделали участники, когда он упал – стояли и смеялись.