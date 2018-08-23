АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного дома

Актриса Анна Хилькевич три дня назад выписалась из родильного дома, став мамой во второй раз. Знаменитость в Instagram сообщила, что она вместе с малышкой сегодня вернётся домой.

Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного дома


Анна Хилькевич родила малышку в Москве 20 августа. Актриса назвала девочку Марией. В настоящее время звезда сериала «Универ» выглядит абсолютно счастливой. Молодая мама с грудничком чувствуют себя хорошо. Актриса рада, что наконец воссоединится с мужем, а также старшей дочкой. О второй беременности Анны Хилькевич СМИ передавали ещё весной текущего года. Знаменитость первое время скрывала интересное свое положение, сообщив о нём, когда уже стало трудно скрывать округлившийся живот. Несмотря на беременность, она вела довольно активный образ жизни, не желая уходить в декрет. До самых родов актриса успевала работать, участвовать в фотосессиях, проводить время со своей старшей дочкой, которая родилась три года назад.

Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного дома


Анна Хилькевич планирует после вторых родов проводить с детьми все свое время. Она хочет вначале восстановить свою прежнюю фигуру, а затем постепенно вернутся к работе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нибиру высасывает вулкан «Древесный дьявол»
Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного
Эксперт: Парад в Киеве навряд ли спровоцирует
Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала
Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время
Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это
Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную
Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь
Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за
На МКС космонавты меняют творог на крабов
Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать
Елена Хромина поразила фолловеров своим новым
Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом
Станислав Садальский показал в Instagram
Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна
Ученые нашли способ подтверждения существования
Facebook удалила более 400 приложений из-за
Гибель планеты: Земля может превратиться в Венеру
Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu
Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами»
После расставания с Александром Гобозовым Ольга
Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700
Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это
В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без
Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую
Звездная болезнь у участников «Дома-2»
Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во
Ученые сообщили о сокращении продолжительности
Бен Аффлек согласился пройти очередной курс
Марина Ким в рамках интервью поведала, почему
Просмотреть все новости