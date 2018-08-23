Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного дома

Анна Хилькевич родила малышку в Москве 20 августа. Актриса назвала девочку Марией. В настоящее время звезда сериала «Универ» выглядит абсолютно счастливой. Молодая мама с грудничком чувствуют себя хорошо. Актриса рада, что наконец воссоединится с мужем, а также старшей дочкой. О второй беременности Анны Хилькевич СМИ передавали ещё весной текущего года. Знаменитость первое время скрывала интересное свое положение, сообщив о нём, когда уже стало трудно скрывать округлившийся живот. Несмотря на беременность, она вела довольно активный образ жизни, не желая уходить в декрет. До самых родов актриса успевала работать, участвовать в фотосессиях, проводить время со своей старшей дочкой, которая родилась три года назад.Анна Хилькевич планирует после вторых родов проводить с детьми все свое время. Она хочет вначале восстановить свою прежнюю фигуру, а затем постепенно вернутся к работе.