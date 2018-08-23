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Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала фотографию с глубоким декольте

Тамара Гвердцители на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой она позирует в летнем сарафане с глубоким декольте. Для поклонников певицы такой сюжет стал полной неожиданностью.

В свои 56 лет Тамара Гвердцители прекрасно выглядит, как и все оперные певицы, она отличается статной фигурой со своим шармом и обаянием. Обычно артистка из одежды предпочитает элегантные платья в пол и строгие закрытые костюмы преимущественно тёмных расцветок. Недавно певица удивила своих поклонников, выложив в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в летнем платье в цветочек на тонких лямочках и с внушительным вырезом на груди. Дополняют романтичный образ волосы завитые в лёгкие локоны.

Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала фотографию с глубоким декольте


В описании к снимку Гвердцители пожелала своим поклонникам насладиться последними летними деньками. В комментариях фанаты оставили большое количество восхищённых комплиментов, они по достоинству оценили непривычно открытый наряд певицы, отмечая её красоту и талант.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:05
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