Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала фотографию с глубоким декольте

В свои 56 лет Тамара Гвердцители прекрасно выглядит, как и все оперные певицы, она отличается статной фигурой со своим шармом и обаянием. Обычно артистка из одежды предпочитает элегантные платья в пол и строгие закрытые костюмы преимущественно тёмных расцветок. Недавно певица удивила своих поклонников, выложив в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в летнем платье в цветочек на тонких лямочках и с внушительным вырезом на груди. Дополняют романтичный образ волосы завитые в лёгкие локоны.В описании к снимку Гвердцители пожелала своим поклонникам насладиться последними летними деньками. В комментариях фанаты оставили большое количество восхищённых комплиментов, они по достоинству оценили непривычно открытый наряд певицы, отмечая её красоту и талант.