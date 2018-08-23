Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко боятся выходить за Периметр

«Уже давно поняла, что участники «Дома-2», как огня боятся выйти за Периметр. Очень жаль таких ребят, ведь, в конечном счете, всем им придется привыкать к реальной жизни!!», - написал один из поклонников скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

По мнению преданных поклонников «Дома-2», чем дольше участники телепроекта находятся на шоу, тем больше у них возникает различного рода страхов и опасений. Надо полагать, что самой распространенной из фобий домовцев является как раз та, что у них не получится отыскать себя за Периметром.По словам телезрителей реалити-шоу, это правильно, ведь некоторые участники «Дома-2» находятся в Периметре на протяжении долгого периода времени, однако при этом не стремятся приобрести на проекте необходимых профессиональных навыков, которые помогли бы им в будущем.Подчеркнем, что многие молодые люди, приходя на телестройку, даже бросают учебные заведения, ведь получают на рекламных выплатах неплохие деньги, да и зарплата на шоу немаленькая. Для зрителей, как оказалось, эти моменты не совсем понятны, так как они уверены, что на «Доме-2» нельзя находиться продолжительное время, а следует стремиться в реальную жизнь.Ярким примером такого образа жизни является семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, по словам телезрителей. Парочка находится на реалити-шоу почти четыре года. За это время молодые люди не только встретили друг друга, сыграли шикарную свадьбу, родили наследника, но и даже перевезли в Периметр всех своих ближайших родственничков.Знаменательно, как оказалось, совсем иное. Возлюбленный Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко, очень хорошо понимает, что жизнь на скандальном телепроекте «Дом-2» не для него. Мужчина не единожды заявлял, что испытывает на реалити дискомфорт, ведь его семейству приходится постоянно находится под прицелом огромнейшего количества камер.Выяснилось, что Дмитренко просто-таки мечтает о том, чтобы за его личной жизнью перестали наблюдать тысячи телезрителей. Дмитрий хочет спокойно заниматься воспитанием единственной дочери Василисы в здоровой и спокойной атмосфере. Участник, как оказалось, хорошо понимает, что правильно воспитать девочку среди взрослых и постоянно орущих людей будет очень тяжело.Как бы там ни было, но Дмитрий не в состоянии повлиять на свою любимую супругу. Ольга Рапунцель категорически против того, чтобы ее семейство уходила за Периметр. По словам самой длинноволосой красавицы, ранее у ее семьи уже была попытка продемонстрировать себя, как самостоятельную ячейку общества, которая увенчалась неудачей, поэтому на сегодняшний день она не видит смысла уходить за ворота.Многие телезрители реалити в последнее время начали замечать, что семейство Рапунцель-Дмитренко и вовсе перестали выезжать за Периметр. Некоторые поклонники «Дома-2» уверены, что это связано с тем, что и Ольга, и Дмитрий просто боятся покидать телепроект, даже в свои выходные дни.