Зрители «Дома-2» наконец-то увидели округлившийся животик Алены Савкиной

«Кстати говоря, многие спрашивают про мой животик. У меня все соответствует срокам и размерам, но я стараюсь носить свободную одежду, чтобы было комфортно, и ничего нигде не пережимало», - подчеркнула Савкина.

«Ну наконец-то он появился!», «Животик уже выпирает. Красивая ты, Аленка! Ты умничка, держись, и все у тебя будет хорошо!», «Уже животик виден! Цени это время!», «Такая милая с пузиком», - высказывались фолловеры.

Так, к примеру, сейчас девушка начала активно интересоваться тем, какое питание должны соблюдать беременные, какие витамины пить и так далее. Полученными знаниями она охотно делится с подписчиками.На днях в своем микроблоге Алена решила поговорить о «животике» беременных и его размерах. В частности, она отметила, что сейчас находится на 16 неделе и на таком сроке в большинстве случаев животик отчетливо выдается вперед.По ее словам, особенно отчетливо заметны такие изменения у женщин, которые ждут второго или последующего малыша, а вот у первородящих девушек живот растет не всегда, поскольку мышцы живота у них еще не растянуты.Стоит сказать, что свои слова она подкрепила снимком, на котором подписчики впервые заметили округлившийся животик, о чем они незамедлительно написали в комментариях.