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Новый внедорожник Hyundai обойдёт по продажам Toyota Land Cruiser 200

Автоэксперты считают, что новый внедорожник Hyundai сможет обойти по продажам главного своего конкурента – версию Toyota Land Cruiser 200. Имеются предположения, что новый большой внедорожник появится на автомобильном рынке не ранее 2021 года.

Новый внедорожник Hyundai обойдёт по продажам Toyota Land Cruiser 200


Транспортное средство может появиться также в России. Здесь автолюбители активно приобретают полноразмерные SUV. По словам специалистов, большой внедорожник Hyundai среди автолюбителей мог бы стать очень популярным, так как «корейца» предложат российским автолюбителям за более низкую цену. Сегодня в РФ японское авто доступно от 3,799 до 5,494 млн руб. По габаритам будущий внедорожник будет больше восьмиместного SUV версии Hyundai Palisade. Эти новинки должны появиться на авторынке РФ. Согласно предположениям, Hyundai Palisade стоит от 40 тыс долларов.

Нужно отметить, что Toyota Land Cruiser следящей генерации должна выйти в следующем году. Принимая в учёт глобальные изменения в технической составляющей, а также внешности модели, авто будет не дешёвым. По мнению экспертов, Toyota Land Cruiser не сможет составить конкуренцию новому внедорожнику Hyundai.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:10
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