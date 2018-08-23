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В вузе Новосибирска сотрудники прикрыли обнаженные статуи перед приходом делегации РПЦ

В вузе Новосибирска перед посещением делегации РПЦ сотрудники решили прикрыть тканью скульптуры обнажённых мужчин и женщин. Такие меры были приняты, чтобы не оскорблять чувства служителей церкви.

В университете архитектуры и дизайна 23 августа прошло мероприятие, посвящённое теме «Новосибирск-город безграничных возможностей». В числе приглашённых гостей присутствовали священники, так что пришлось прикрыть несколько фигур в фойе.

В вузе Новосибирска сотрудники прикрыли обнаженные статуи перед приходом делегации РПЦ


Журналисты отметили, что представители епархии посетили форум, чтобы обсудить возможности адаптации храмов для лиц, имеющих ограничения в передвижении. Обнажённые фигуры античных героев были раскрыты сразу после завершения мероприятия.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 23:00
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