В вузе Новосибирска сотрудники прикрыли обнаженные статуи перед приходом делегации РПЦ

В университете архитектуры и дизайна 23 августа прошло мероприятие, посвящённое теме «Новосибирск-город безграничных возможностей». В числе приглашённых гостей присутствовали священники, так что пришлось прикрыть несколько фигур в фойе.Журналисты отметили, что представители епархии посетили форум, чтобы обсудить возможности адаптации храмов для лиц, имеющих ограничения в передвижении. Обнажённые фигуры античных героев были раскрыты сразу после завершения мероприятия.