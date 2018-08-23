Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время секса

Исследователи считают, что стоны партнеров во время полового акта являются физиологическим ответом человеческого организма на физическое напряжение. Профессор Лоррейн Маккуне пояснил, что звуки, издаваемые во время секса, говорят о том, что людям не хватает кислорода. Специалист пояснил, что это происходит из-за давления, которое удлиняет фазу выдоха, а также усиливает оксигенацию крови.По словам сексологов, очень важно уметь отличать вовремя полового акта стоны, которые симулируют от настоящих. Ведь ложные звуки могут свидетельствовать о том, что партнер просто не хочет обижать свою вторую половину.