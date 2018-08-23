АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время секса

Ученые из Университета Нью-Йорка смогли установить, какую роль играют стоны во время интимной близости. Как оказалось, что подобные звуки - это результат физического напряжения.

Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время секса

Исследователи считают, что стоны партнеров во время полового акта являются физиологическим ответом человеческого организма на физическое напряжение. Профессор Лоррейн Маккуне пояснил, что звуки, издаваемые во время секса, говорят о том, что людям не хватает кислорода. Специалист пояснил, что это происходит из-за давления, которое удлиняет фазу выдоха, а также усиливает оксигенацию крови.

По словам сексологов, очень важно уметь отличать вовремя полового акта стоны, которые симулируют от настоящих. Ведь ложные звуки могут свидетельствовать о том, что партнер просто не хочет обижать свою вторую половину.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нибиру высасывает вулкан «Древесный дьявол»
Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного
Эксперт: Парад в Киеве навряд ли спровоцирует
Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала
Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время
Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это
Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную
Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь
Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за
На МКС космонавты меняют творог на крабов
Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать
Елена Хромина поразила фолловеров своим новым
Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом
Станислав Садальский показал в Instagram
Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна
Ученые нашли способ подтверждения существования
Facebook удалила более 400 приложений из-за
Гибель планеты: Земля может превратиться в Венеру
Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu
Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами»
После расставания с Александром Гобозовым Ольга
Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700
Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это
В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без
Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую
Звездная болезнь у участников «Дома-2»
Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во
Ученые сообщили о сокращении продолжительности
Бен Аффлек согласился пройти очередной курс
Марина Ким в рамках интервью поведала, почему
Просмотреть все новости