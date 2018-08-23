На МКС космонавты меняют творог на крабов

Астронавты из США ранее рассказывали, что им с Земли присылают не все, что они просят, так как некоторые продукты нельзя доставлять на МКС, В их перечень также входит и творог по причине небольшого срока годности. Как правило, в состав продовольственной посылки входят свиные отбивные, фахито из говядины, приправы, орешки, закуски из креветок, утиные грудки, тунец и вяленое мясо.В NASA неоднократно отмечали, что американские астронавты часто просят привезти им блюда российской кухни, так как их коллеги из РФ постоянно едят «нечто вкусное». Аналогичная тенденция наблюдается и при выборе одежды. Многие астронавты стараются комбинировать вещи российского и американского производства.