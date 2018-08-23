АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

На МКС космонавты меняют творог на крабов

На МКС российские космонавты меняют творог на крабов. По словам одного из специалистов, на кузне у американских астронавтов нет молочных продуктов, но они их очень любят.

На МКС космонавты меняют творог на крабов


Астронавты из США ранее рассказывали, что им с Земли присылают не все, что они просят, так как некоторые продукты нельзя доставлять на МКС, В их перечень также входит и творог по причине небольшого срока годности. Как правило, в состав продовольственной посылки входят свиные отбивные, фахито из говядины, приправы, орешки, закуски из креветок, утиные грудки, тунец и вяленое мясо.

В NASA неоднократно отмечали, что американские астронавты часто просят привезти им блюда российской кухни, так как их коллеги из РФ постоянно едят «нечто вкусное». Аналогичная тенденция наблюдается и при выборе одежды. Многие астронавты стараются комбинировать вещи российского и американского производства.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 20:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нибиру высасывает вулкан «Древесный дьявол»
Актриса Анна Хилькевич выписалась из родильного
Эксперт: Парад в Киеве навряд ли спровоцирует
Тамара Гвердцители в Instagram опубликовала
Ученые выяснили, какую роль играют стоны во время
Анна Бузова считает, что штамп в паспорте - это
Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную
Евгения Феофилактова заявила, что когда-нибудь
Рустам Солнцев недолюбливает Дмитрия Тарасова за
На МКС космонавты меняют творог на крабов
Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать
Елена Хромина поразила фолловеров своим новым
Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом
Станислав Садальский показал в Instagram
Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна
Ученые нашли способ подтверждения существования
Facebook удалила более 400 приложений из-за
Гибель планеты: Земля может превратиться в Венеру
Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu
Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами»
После расставания с Александром Гобозовым Ольга
Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700
Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это
В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без
Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую
Звездная болезнь у участников «Дома-2»
Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во
Ученые сообщили о сокращении продолжительности
Бен Аффлек согласился пройти очередной курс
Марина Ким в рамках интервью поведала, почему
Просмотреть все новости