Никита Турчин хочет построить отношения с экс-солисткой группы «Ранетки»

«Мы давно знакомы, я наблюдаю за ней в Интернете, мы переписывались. Очень был рад встрече с ней. Поговорили, пообнимались, вместе посмотрели фильм. Мы сидели на первом ряду, нам было настолько комфортно и тепло рядом друг с другом, и у меня очень билось сердце. Я верю в любовь с первого взгляда, и, возможно, это что-то большее, чем мимолетная симпатия», - заявил Турчин.

В частности, юного мага застукали в компании Нюты, экс-солистки группы «Ранетки». Он весь вечер не отходил от девушки и в Сети уже появились не только совместные снимки, но и переписка ребят.Позднее Никита рассказал, что на самом деле Нюта его очень воодушевляет, так как является не только прекрасным человеком, но и обаятельной персоной, с которой он мог бы построить любовь.Однако, судя по всему, сама Нюта не испытывает тех же чувств к молодому экстрасенсу, ведь после мероприятия она не опубликовала в своем микроблоге не единого снимка с ним и даже не обмолвилась о нем.Несмотря на это, участник телестройки верит, что у них с певицей еще все может сложиться хорошо и, возможно, в будущем они даже объявят себя парой.