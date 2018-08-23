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Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018 года

В Промсвязьбанке заявили о высокой вероятности получения прибыли до конца 2018 года. Петр Фрадков, занимающий должность руководителя временной администрации предприятия, заявил о создании новой стратегии в этом году.
Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018 года

Во время эфира канала «Россия 24» глава Промсвязьбанка рассказал о вероятности заработать прибыль. По результатам работы за прошедший год чистый убыток финансовой организации достигал отметки в 405,5 миллиардов рублей. Полученные сведения соответствуют принятым стандартам МСФО. Доход за предыдущий период составил 2,1 миллиарда рублей. По словам Фрадкова, 2018 год в любом случае должен стать прибыльным.

Специалисты уже работают над созданием новой стратегии для Промсвязьбанка. В конце года может состояться совет директоров, где вынесут соответствующие предложения и покажут необходимые документы. Руководители начнут обсуждения касательно статуса и мандата финансовой организации. Также сейчас продолжается выполнение технических процедур и формирование органов управления.

 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:37
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