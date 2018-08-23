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Facebook удалила более 400 приложений из-за возможной утечки данных пользователей

Сегодня стало известно о решении руководство социальной сети Facebook заблокировать порядка 400 приложений, которые могут иметь отношение к возможной утечке личных данных пользователей. Такие данные озвучили на официальном сайте компании.

Работа по проверке имеющихся приложений началась еще с весны нынешнего года и за этот промежуток времени специалистами проверены около 1000 программ. Около половины из них все же были вынуждены удалить, так как в их работе обнаружены некоторые сомнительные компоненты, которые могли в дальнейшем привести к потере данных внутри сети. Руководство компании Facebook заботится о том, чтобы пользователи могли в большей степени доверять сервису свои личные данные, не боясь их утечки посторонним лицам.

Facebook удалила более 400 приложений из-за возможной утечки данных пользователей


В настоящее время известно, что среди наиболее популярных приложений, которое подверглось удалению, оказалась программа myPersonality, распространенная у огромного количества пользователей. Решение о блокировке связано с тем, владельцы программы не стали соглашаться на проверку, тем самым не исключив вероятность увода личных данных доверившихся пользователей.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:10
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