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Ученые нашли способ подтверждения существования жизни на экзопланетах

Ученые из Стокгольмского университета рассказали, что нашли способ доказать существование жизни на экзопланетах. По словам специалистов, в настоящее время имеется сведения о более чем 3700 небесных телах, на которых может иметься органика, схожая с земной.

Ученые нашли способ подтверждения существования жизни на экзопланетах


Современные технологии пока не позволяют исследовать планеты на предмет жизни на огромных расстояниях. Исследователи отмечают, что им остается только брать во внимание так называемые биосигналы, представляющие собой химические вещества и компоненты. В частности, наличие азота, воды и углерода делает из обычной планеты экзопланету. Также во внимание берутся гравитационное поле и характеристики атмосферы того или иного объекта.

Ученые считают, что наличие выбросов газа на поверхности планеты является прямым признаком наличия на ней органики. Природные процессы, выталкивающие те или иные вещества из недр, не дают им возможности подниматься в атмосферу, в отличие от флоры или фауны. В качестве доказательства данной теории специалисты приводят процесс формирования Земли и Луны более 4,5 миллиона лет назад. Тогда планета визуально была схожа с современным Марсом, но располагала большим количеством газа в постепенно уплотняющейся атмосфере.

 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:25
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