Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа умереть под ножом хирурга

Экс-участник «Дом-2» и большой любитель эпатажа Гоген Солнцев удивил публику несколько месяцев назад, женившись на 63-летней Екатерине Терешкович, и теперь новобрачная намерена лечь под нож пластического хирурга, чтобы усовершенствовать свою внешность.В первую очередь Терешкович намерена увеличить грудь, но специалисты предостерегают женщину, что ее возрасте это может привести к нежелательным результатам, вплоть до летального исхода.Пользователи по разному относятся к этому неравному браку: кто-то осуждает, большинство открыто смеется и даже жалеет старушку.Но в этот раз мнение большинства пользователей сошлись, так как операция на груди может угробить Екатерину Терешкович и никакая любовь или страсть к популярности не стоит таких жертв.