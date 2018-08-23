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Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа умереть под ножом хирурга

Эксцентричный ноумен Гоген Солнцев заявил, что его пожилая супруга решила не обращать внимания на общественное мнение и вплотную занялась своим внешним видом.

Экс-участник «Дом-2» и большой любитель эпатажа Гоген Солнцев удивил публику несколько месяцев назад, женившись на 63-летней Екатерине Терешкович, и теперь новобрачная намерена лечь под нож пластического хирурга, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа умереть под ножом хирурга

В первую очередь Терешкович намерена увеличить грудь, но специалисты предостерегают женщину, что ее возрасте это может привести к нежелательным результатам, вплоть до летального исхода.

Пользователи по разному относятся к этому неравному браку: кто-то осуждает, большинство открыто смеется и даже жалеет старушку.

Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа умереть под ножом хирурга

Но в этот раз мнение большинства пользователей сошлись, так как операция на груди может угробить Екатерину Терешкович и никакая любовь или страсть к популярности не стоит таких жертв.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:25
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