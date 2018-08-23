Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu 16

Несмотря на то, что интерес потенциальных покупателей данного гаджета достаточно велик, однако производитель все же подготовил выгодные предложения, выраженные в возможности покупки Meizu 16 со скидкой. Чтобы обозначить стоимость устройства, уже сейчас раскрыты цены как с «послаблением», так и обычный прайс. Для тех, кто совершит предварительный заказ на новый смартфон, цена составит порядка 38 тысяч рублей, однако уже в скором времени у ритейлеров приобрести устройство можно будет по цене 43 тысячи рублей.Российские клиенты смогут выбрать для себя версию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Однако самые требовательные пользователи также смогут сделать выбор в пользу смартфона Meizu 16 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Напомним, устройство имеет сдвоенную камеру и фронтальную на 20 мегапикселей. «Сердцем» устройства является многоядерный процессор Snapdragon 845, работающий на свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo.