Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu 16
Китайская компания Meizu озвучила цены на новую модель смартфона Meizu 16, который уже совсем скоро можно будет приобрести на российском рынке. В свою очередь, старт продаж состоится уже в конце октября текущего года.
Несмотря на то, что интерес потенциальных покупателей данного гаджета достаточно велик, однако производитель все же подготовил выгодные предложения, выраженные в возможности покупки Meizu 16 со скидкой. Чтобы обозначить стоимость устройства, уже сейчас раскрыты цены как с «послаблением», так и обычный прайс. Для тех, кто совершит предварительный заказ на новый смартфон, цена составит порядка 38 тысяч рублей, однако уже в скором времени у ритейлеров приобрести устройство можно будет по цене 43 тысячи рублей.
Российские клиенты смогут выбрать для себя версию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Однако самые требовательные пользователи также смогут сделать выбор в пользу смартфона Meizu 16 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Напомним, устройство имеет сдвоенную камеру и фронтальную на 20 мегапикселей. «Сердцем» устройства является многоядерный процессор Snapdragon 845, работающий на свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo.
Несмотря на то, что интерес потенциальных покупателей данного гаджета достаточно велик, однако производитель все же подготовил выгодные предложения, выраженные в возможности покупки Meizu 16 со скидкой. Чтобы обозначить стоимость устройства, уже сейчас раскрыты цены как с «послаблением», так и обычный прайс. Для тех, кто совершит предварительный заказ на новый смартфон, цена составит порядка 38 тысяч рублей, однако уже в скором времени у ритейлеров приобрести устройство можно будет по цене 43 тысячи рублей.
Российские клиенты смогут выбрать для себя версию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Однако самые требовательные пользователи также смогут сделать выбор в пользу смартфона Meizu 16 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Напомним, устройство имеет сдвоенную камеру и фронтальную на 20 мегапикселей. «Сердцем» устройства является многоядерный процессор Snapdragon 845, работающий на свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo.
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:45