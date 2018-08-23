АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu 16

Китайская компания Meizu озвучила цены на новую модель смартфона Meizu 16, который уже совсем скоро можно будет приобрести на российском рынке. В свою очередь, старт продаж состоится уже в конце октября текущего года.

Несмотря на то, что интерес потенциальных покупателей данного гаджета достаточно велик, однако производитель все же подготовил выгодные предложения, выраженные в возможности покупки Meizu 16 со скидкой. Чтобы обозначить стоимость устройства, уже сейчас раскрыты цены как с «послаблением», так и обычный прайс. Для тех, кто совершит предварительный заказ на новый смартфон, цена составит порядка 38 тысяч рублей, однако уже в скором времени у ритейлеров приобрести устройство можно будет по цене 43 тысячи рублей.

Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu 16


Российские клиенты смогут выбрать для себя версию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Однако самые требовательные пользователи также смогут сделать выбор в пользу смартфона Meizu 16 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Напомним, устройство имеет сдвоенную камеру и фронтальную на 20 мегапикселей. «Сердцем» устройства является многоядерный процессор Snapdragon 845, работающий на свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: В Бермудском треугольнике могут обитать
Елена Хромина поразила фолловеров своим новым
Audi Q8 в РФ начнут продавать в четвертом
Станислав Садальский показал в Instagram
Александра Шева хочет ребенка от Арая Чобаняна
Ученые нашли способ подтверждения существования
Facebook удалила более 400 приложений из-за
Гибель планеты: Земля может превратиться в Венеру
Meizu раскрыла российские цены на смартфон Meizu
Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами»
После расставания с Александром Гобозовым Ольга
Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700
Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это
В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без
Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую
Звездная болезнь у участников «Дома-2»
Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во
Ученые сообщили о сокращении продолжительности
Бен Аффлек согласился пройти очередной курс
Марина Ким в рамках интервью поведала, почему
«Костлявая нездоровая женщина»: Лена Миро
Уфолог обнаружил на снимках NASA летящий с Марса
Марина Африкантова заявила, что не будет брать
Американский физик рассказала, что водные
Глеб Жемчугов забрал сына у Ольги Ветер и
Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой
«Веселящий газ»: Оксид азота помог выжить первым
Российские депутаты планируют создать
Участник «Дома-2» Евгений Ромашов упал с балкона
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Рапунцель
Просмотреть все новости