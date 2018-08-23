Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700 л.с. мощности

Однако говорить о достоверности вышеуказанных параметров пока слишком рано, но эксперты практически уверены, что улучшенная модель действительно обретет столь внушительные характеристики. Для того, чтобы показатели мощности сумели достичь данного уровня, под капотом должен разместиться 5,2-литровый бензиновый мотор улучшенной модификации. Поводом для появления слухов о 720-сильном спорткаре стало то, что еще в начале 2018 года представители бренда озвучивали намерения показать новую модель с подобными параметрами.Некоторые эксперты также учитывают, что новая версия Ford Mustang Shelby GT500 может оказаться несколько тяжелее, чем предыдущий автомобиль. Если устаревшая модель имела максимальную мощностью 325 км в час, то готовящаяся новинка спорткара получит лишь 305 км в час при увеличенной производительности машины. Однако и эти данные пока не подтверждены представителями бренда, которые могут все же повысить лимиты до соответствующих конкретной модели показателей.