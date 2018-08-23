АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700 л.с. мощности

Сегодня стали известны некоторые подробности обновленной генерации Ford Mustang Shelby GT500, мощность которой составляет 720 л.с.

Однако говорить о достоверности вышеуказанных параметров пока слишком рано, но эксперты практически уверены, что улучшенная модель действительно обретет столь внушительные характеристики. Для того, чтобы показатели мощности сумели достичь данного уровня, под капотом должен разместиться 5,2-литровый бензиновый мотор улучшенной модификации. Поводом для появления слухов о 720-сильном спорткаре стало то, что еще в начале 2018 года представители бренда озвучивали намерения показать новую модель с подобными параметрами.

Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700 л.с. мощности


Некоторые эксперты также учитывают, что новая версия Ford Mustang Shelby GT500 может оказаться несколько тяжелее, чем предыдущий автомобиль. Если устаревшая модель имела максимальную мощностью 325 км в час, то готовящаяся новинка спорткара получит лишь 305 км в час при увеличенной производительности машины. Однако и эти данные пока не подтверждены представителями бренда, которые могут все же повысить лимиты до соответствующих конкретной модели показателей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700
Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это
В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без
Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую
Звездная болезнь у участников «Дома-2»
Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во
Ученые сообщили о сокращении продолжительности
Бен Аффлек согласился пройти очередной курс
Марина Ким в рамках интервью поведала, почему
«Костлявая нездоровая женщина»: Лена Миро
Уфолог обнаружил на снимках NASA летящий с Марса
Марина Африкантова заявила, что не будет брать
Американский физик рассказала, что водные
Глеб Жемчугов забрал сына у Ольги Ветер и
Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой
«Веселящий газ»: Оксид азота помог выжить первым
Российские депутаты планируют создать
Участник «Дома-2» Евгений Ромашов упал с балкона
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Рапунцель
Родственники Эдуарда Успенского получат выплаты
Зрители «Дома-2» наконец-то увидели округлившийся
Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает
Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на
Никита Турчин хочет построить отношения с
За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900
Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018
Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные
Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа
Александра Шева показала грудь после сделанной
На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет
Просмотреть все новости