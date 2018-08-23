Александра Шева показала грудь после сделанной маммопластики

«Сейчас отхожу от всего происходящего. Самочувствие огонь, перетянул бандаж, но терпимо. Через месяц увидите окончательный вариант», - сообщает она.

«Сашка, ты класнючая!», «Красотка», «Саша очень клёво выглядешь!», «Клёвые сиси, тоже такие хочуууууу», «Сашуля ты класная», «Люблю тебя Сашуля, ты умничка))) здоровья тебе и твоим близким...и любви)», «Саша, теперь тебе нужно поменять немного стиль в одежде. И будешь вообще», - пишут они в комментариях.

Публикация от Александра Шевченко (@aleksandra_sheva) 22 Авг 2018 в 4:55 PDT

Несмотря на то, что после хирургического вмешательства не прошло и недели Саша уже охотно демонстрирует свои новые прелести и рассказывает подписчикам о самочувствии.Более того, Шева решила не проходить послеоперационный курс реабилитации в больнице и уже вернулась к Араю Чобаняну, с которым живет с того момента, как ушла за периметр. Она призналась, что без обезболивающих и антибиотиков ей стало значительно хуже – поднялась температура и усилилась боль в груди, но ради красоты девушка готова терпеть.Помимо всего прочего, экс-звезда тестройки уже опубликовала несколько снимков с новой грудью, однако на них пока виден только бандаж. Тем не менее, фанаты рады за то, что их любимице удалось осуществить свою давнюю мечту, а потому в соцсетях они активно ее поддерживают.