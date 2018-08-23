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Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную форму человека

Немецкие учёные заявили, что спустя многие века нашлись потерянные родственники человека. Исследователи уверены, что нашли ранее неизвестную вымершую форму человека.

Немецкие учёные обнаружили ранее неизвестную форму человека

Специалисты из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка сообщили, что после исследования посредством генетического анализа найденных в Денисовой пещере останков подростка удалось выяснить, что его предками являлись неандертальцы и денисовские люди. Эта находка позволила выяснить, что проживающие на территории Западной Европы неандертальцы, путешествовали по Евразии.

Принято считать, что специалисты обладают достаточным количеством знаний об эволюции человека. Но периодически появляются новый открытия, после чего обновляются данные о предках человека, которые шокируют ученых и общественность.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:30
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