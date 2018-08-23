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Станислав Садальский показал в Instagram необычный снимок Валентина Гафта

Станислав Садальский недавно принял участие в съёмках очередного выпуска ток-шоу «Привет, Андрей!». Актёр выложил фотографию в Instagram, тем самым, раскрыв секрет, что в качестве гостя на программу был приглашён Валентин Гафт.

Одна из передач Андрея Малахова посвящена 70-летнему юбилею Наталье Гундаревой, который актриса бы отмечала 28 августа. В перерыве между съёмками Садальский в студии сфотографировался с Гафтом и Малаховым, опубликовав фотографию на своей странице в Instagram.

Станислав Садальский показал в Instagram необычный снимок Валентина Гафта


Подписчики актёра были рады увидеть Валентина Иосифовича, который нашёл в себе силы прийти на съёмки ток-шоу. В комментариях пользователи Сети отметили довольно любопытный момент, на снимке над головой Гафта появился нимб в виде подсветки логотипа телепередачи. Также фанаты оценили рубашку Садальского, которую он купил за 15 тысяч рублей, об этом он сообщил в своём микроблоге.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:40
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