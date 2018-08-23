Станислав Садальский показал в Instagram необычный снимок Валентина Гафта

Одна из передач Андрея Малахова посвящена 70-летнему юбилею Наталье Гундаревой, который актриса бы отмечала 28 августа. В перерыве между съёмками Садальский в студии сфотографировался с Гафтом и Малаховым, опубликовав фотографию на своей странице в Instagram.Подписчики актёра были рады увидеть Валентина Иосифовича, который нашёл в себе силы прийти на съёмки ток-шоу. В комментариях пользователи Сети отметили довольно любопытный момент, на снимке над головой Гафта появился нимб в виде подсветки логотипа телепередачи. Также фанаты оценили рубашку Садальского, которую он купил за 15 тысяч рублей, об этом он сообщил в своём микроблоге.