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Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами» Татьяна Денисова попала в больницу

Татьяна Денисова, являющаяся наставницей телешоу «Танцы со звездами», сообщила в Instagram о том, что она попала в больницу. После обследования она ощущает себя лучше.

Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами» Татьяна Денисова попала в больницу


Звезда рассказала своим фолловерам, что накануне у нее чуть не случился инсульт. Поклонники принялись писать своей любимице приятные слова поддержки. В свою очередь знаменитый хореограф ответила на комментарии пользователей в довольно грубой форме. Однако некоторые поклонники поняли позицию Татьяны Денисовой, находившейся на больничной койке. Они не придали ее грубости серьезного значения.

Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами» Татьяна Денисова попала в больницу


Других фанатов удивило поведение знаменитости, которая ругает подписчиков, желающих ей только хорошего. Через некоторое время хореограф обнародовала видеообращение, в котором извинилась перед своими фолловерами, объяснив, что у нее «скверный характер».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:30
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