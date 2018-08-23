Наставница телевизионного шоу «Танцы со звездами» Татьяна Денисова попала в больницу

Публикация от Tatyana Denisova (@tayanadenisova) 22 Авг 2018 в 5:19 PDT

Звезда рассказала своим фолловерам, что накануне у нее чуть не случился инсульт. Поклонники принялись писать своей любимице приятные слова поддержки. В свою очередь знаменитый хореограф ответила на комментарии пользователей в довольно грубой форме. Однако некоторые поклонники поняли позицию Татьяны Денисовой, находившейся на больничной койке. Они не придали ее грубости серьезного значения.Других фанатов удивило поведение знаменитости, которая ругает подписчиков, желающих ей только хорошего. Через некоторое время хореограф обнародовала видеообращение, в котором извинилась перед своими фолловерами, объяснив, что у нее «скверный характер».