В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без панциря

В настоящее время отряд черепах содержит более 300 видов. Останки, обнаруженные в Китае, специалисты не смогли отнести ни к одному из них из-за ряда особенностей. У черепахи не было панциря, функцию которого выполняли расположенные плотно друг к другу ребра. Также особь имела длинный хвост, позволяющий ей управлять направлением движения при плавании.Среди особенностей древней черепахи специалисты также выделили большой клюв с заостренными концами, в котором не было зубов. Это может означать, что особь была одним из первых типов пресмыкающихся, питавшихся растительностью. Черепаха могла искать себе пищу не только в воде, но и на суше.Вид получил название Eorhynchochelys sinensis, которое означает «древняя китайская черепаха с клювом». По словам специалистов, на концах ее конечностей располагались огромные когти, помогавшие ей выбираться на поверхность из воды. Найти ее удалось в слое породы, в состав которой входят морские отложения в виде торфа из водорослей.