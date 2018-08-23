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Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца выдаются на «Доме-2» в качестве реквизита

Поклонники «Дома-2» заметили, что в последнее время парни телепроекта очень полюбили выражение «обещать – не значит жениться», а потому становятся на одно колено, говорят о сильных чувствах и просят своих избранниц выйти за них замуж.

При этом, все сопровождается протянутой рукой с бархатной коробочкой-шкатулкой, в которой находится колечко, подтверждающее статус невесты.

Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца выдаются на «Доме-2» в качестве реквизита

И, по мнению публики, продюсерам шоу нравятся такие умилительные сцены, ведь их очень любят зрители, а потому делают все для того, чтобы их подопечные шли на такие серьезные шаги. Так, за последние полгода предложений отправиться в ЗАГС получило уже 3 участницы.

Первым стал Илья Яббаров, который предложил Алене Савкиной руку и сердце сразу после того, как у знал о ее беременности. Далее был Иосиф Оганесян, который встал на колено перед Александрой Черно. А несколько недель назад фанатов шокировал и Артем Сорока, который позвал замуж Маргариту Овсянникову.

Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца выдаются на «Доме-2» в качестве реквизита

В итоге, на данный момент ни одна из этих пар пока не подала заявление в ЗАГС, однако околодомовскую публику удивило не это, а то, что все 3 подаренных кольца оказались очень похожими, практически идентичными. Поэтому фанаты телестройки начали даже шутить на тему того, что в периметре кольца находятся в качестве реквизита, которыми могут пользоваться все без исключения.

Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца выдаются на «Доме-2» в качестве реквизита

И на днях Алена Савкина в разговоре с Иосифом Оганесяном подтвердила это. В частности, она отказалась снимать кольцо, хотя прекрасно знала, что подаривший ей его мужчина уже строит отношения с другой девушкой.

Самое интересное, что свои действия беременная участница аргументировала тем, что Яббаров хоть подарил ей кольцо, но он его не покупал и никогда не являлся его владельцем, а потому она спокойно может носить украшение, безо всяких угрызений совести.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:47
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