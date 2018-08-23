Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во время отдыха

Балерина ежедневно делится в соцсети новыми фото и видео со своего отдыха на Корфу. На этот раз звезда пожаловалась на «опасное» море. Танцовщица поведала, что в Турции несколько лет назад ее укусила черепаха. В этом году у нее была аллергия из-за укуса пчелы, а сейчас она травмировала себе ногу, наступив на морского ежа.Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления, при этом посоветовали беречь себя. Однако некоторые фолловеры заявили, что это, скорей всего, не случайность, а настоящий знак судьбы. Фанаты посоветовали Анастасии Волочковой пересмотреть свой жизненный путь.