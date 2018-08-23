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Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во время отдыха

Анастасия Волочкова в своем аккаунте Instagram пожаловалась фолловерам, что она на отдыхе получила травму. Это случилось из-за морского ежа, на которого наступила знаменитость.

Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во время отдыха


Балерина ежедневно делится в соцсети новыми фото и видео со своего отдыха на Корфу. На этот раз звезда пожаловалась на «опасное» море. Танцовщица поведала, что в Турции несколько лет назад ее укусила черепаха. В этом году у нее была аллергия из-за укуса пчелы, а сейчас она травмировала себе ногу, наступив на морского ежа.

Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во время отдыха


Поклонники пожелали знаменитости скорейшего выздоровления, при этом посоветовали беречь себя. Однако некоторые фолловеры заявили, что это, скорей всего, не случайность, а настоящий знак судьбы. Фанаты посоветовали Анастасии Волочковой пересмотреть свой жизненный путь.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45
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