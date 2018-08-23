Ученые сообщили о сокращении продолжительности жизни человека из-за загрязнения воздуха

Специалисты изучили уровень загрязнения воздуха на территории всех континентов и установили, что он составляет примерно 2,5 мкм. Данный показатель примерно на 10 процентов превышает порог вредоносности для человека. По словам ученых, тип загрязнения РМ 2,5 представляет собой выхлопы автомобилей, выбросы электростанций, последствия пожаров и уничтожение промышленных отходов. С каждым годом все вышеперечисленные показатели увеличиваются минимум на 0,7 процента, что приводит к повышенной концентрации вредоносных газов в воздухе.Влияние загрязнения воздуха на окружающую среду прослеживается в разных странах по-разному. В частности, в северных широтах оно значительно меньше, чем в южных за счет особенностей климата. Лидером по сокращению продолжительности жизни стала Африка, где данный показатель составил порядка 1,8 года за минувшие 12 месяцев.Исследователи называют загрязнение воздуха одной из самых важных проблем XXI века, так как в будущем оно может приобрести более серьезные масштабы. Ученые всего мира призвали крупные компании начать заниматься очищением выбросов, так как их последствия станут более явными в течение нескольких десятилетий.