АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Ученые сообщили о сокращении продолжительности жизни человека из-за загрязнения воздуха

Ученые из Техасского университета в Остине сообщили о сокращении средней продолжительности жизни человека. Причиной этому является загрязнение воздуха, зафиксированное почти по всей планете.

Ученые сообщили о сокращении продолжительности жизни человека из-за загрязнения воздуха


Специалисты изучили уровень загрязнения воздуха на территории всех континентов и установили, что он составляет примерно 2,5 мкм. Данный показатель примерно на 10 процентов превышает порог вредоносности для человека. По словам ученых, тип загрязнения РМ 2,5 представляет собой выхлопы автомобилей, выбросы электростанций, последствия пожаров и уничтожение промышленных отходов. С каждым годом все вышеперечисленные показатели увеличиваются минимум на 0,7 процента, что приводит к повышенной концентрации вредоносных газов в воздухе.

Влияние загрязнения воздуха на окружающую среду прослеживается в разных странах по-разному. В частности, в северных широтах оно значительно меньше, чем в южных за счет особенностей климата. Лидером по сокращению продолжительности жизни стала Африка, где данный показатель составил порядка 1,8 года за минувшие 12 месяцев.

Исследователи называют загрязнение воздуха одной из самых важных проблем XXI века, так как в будущем оно может приобрести более серьезные масштабы. Ученые всего мира призвали крупные компании начать заниматься очищением выбросов, так как их последствия станут более явными в течение нескольких десятилетий.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый Ford Mustang Shelby GT500 получит более 700
Иосиф Оганесян заявил, что его полигамность - это
В Китае нашли древнюю черепаху с клювом и без
Степан Меньщиков публично поблагодарил бывшую
Звездная болезнь у участников «Дома-2»
Анастасия Волочкова наступила на морского ежа во
Ученые сообщили о сокращении продолжительности
Бен Аффлек согласился пройти очередной курс
Марина Ким в рамках интервью поведала, почему
«Костлявая нездоровая женщина»: Лена Миро
Уфолог обнаружил на снимках NASA летящий с Марса
Марина Африкантова заявила, что не будет брать
Американский физик рассказала, что водные
Глеб Жемчугов забрал сына у Ольги Ветер и
Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой
«Веселящий газ»: Оксид азота помог выжить первым
Российские депутаты планируют создать
Участник «Дома-2» Евгений Ромашов упал с балкона
Телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга Рапунцель
Родственники Эдуарда Успенского получат выплаты
Зрители «Дома-2» наконец-то увидели округлившийся
Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает
Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на
Никита Турчин хочет построить отношения с
За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900
Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018
Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные
Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа
Александра Шева показала грудь после сделанной
На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет
Просмотреть все новости