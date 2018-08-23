Экс-звезда «Дома-2» Сэм Селезнев сделал девушке предложение

«Да, я действительно женюсь, но пока не хочется слишком сильно об этом распространяться. Мою невесту зовут Юля, она родом из Рязани. Мы знакомы уже десять лет, но восемь из них просто дружили. Лишь в последние два года между нами возникли чувства», - рассказ Сэм Селезнев.

«Я иногда в командировках и на гастролях провожу по семь месяцев в год, но это же моя работа, я ее люблю», - заявил экс-участник реалити-шоу.

«Подарил кольцо еще 8 июня. Церемония назначена на 24 ноября. Сейчас продумываем детали, нужно решить еще очень много вопросов», - подчеркнул Сэм Селезнев.

«Очень счастлива за Селезнева! Его возлюбленной повезло с мужчиной! Побольше бы таких людей, как Сэм! Единственный кого «Дом-2» не испортил!», «Ухууу..дождались! Сэм, счастья вам! Любви, уважения, взаимопонимания! Надеемся, что скоро ты обзаведешься наконец-таки наследниками!», «Очень хорошие новости! Селезнову уже давно пора жениться! Такой красавчик, да и человек очень хороший! Наблюдаю за ним с тех времен, когда он участвовал в реалити!», - продолжают писать о Сэме Селезневе в Сети.

Одни из самых рейтинговых экс-участников прославленной телестройки «Дом-2» никогда не любил делиться с преданными поклонниками подробностями своей личной жизни. У себя на страничке в социальной сети Instagram Сэм Селезнев довольно часто рассказывает лишь о своей работе ведущим и время от времени публикует фотографии с различных творческих мероприятий.И вот в последнее время верные фанаты Сэма принялись интересоваться у мужчины, когда же он закончит со своей холостяцкой жизнью и женится. Стоит подчеркнуть, что 39-летний шоумен довольно долго хранил молчание, однако все-таки на днях решил раскрыть поклонникам некоторые секреты своей личной жизни.Как удалось выяснить, Сэм Селезнев недавно сделал своей любимой девушке предложение руки и сердца, поэтому на сегодняшний день активно занимается подготовкой к торжеству.На данный момент бывший участник «Дома-2» много работает, чтобы отложить достаточно денег на собственное бракосочетание, ведь мечтает исполнить все желания свое любимой девушки.По словам Сэма Селезнева, в отличии от других участников скандальной телестройки, он не планирует возвращаться на «Дом-2». Еще бы, ведь знаменитость достиг немалых успехов в карьере и встретил свою вторую половинку вне Периметра.Как оказалось, 39-летний шоумен сделал предложение своей возлюбленной еще летом, однако не стал рассказывать об этом преданным поклонникам, не желая демонстрировать свою личную жизнь общественности.Верные поклонники бывшего участника «Дома-2» убеждены, что на его бракосочетание соберется огромнейшее количество друзей Селезнова по реалити-шоу. Сэм не единожды рассказывал фанатам, что до сих пор поддерживает дружеские отношения с Ольгой Николаевой, Анастасией Дашко, а также Степаном Меньщиковым. К слову, с Дашко шоумен когда-то встречался несколько лет.Нужно сказать, что Сэм Селезнев не стал раскрывать подробности своей свадьбы. Вполне вероятно, что торжество будет по-настоящему грандиозным, ведь знаменитость довольно долго искал ту единственную, и именно поэтому на сегодняшний день готов ради нее на многое, лишь бы возлюбленная была всегда счастлива.Поклонники же Сэма Селезнева уже вовсю ждут того дня, когда бывший участник одного из самых скандальных и популярных телепроектов России объявит о том, что совсем скоро станет отцом. Отметим, что 39-летний шоумен не единожды говорил о том, что уже просто-таки мечтает стать папой. Оказывается звезда «Дома-2» даже планировал взять малыша из детского дома.