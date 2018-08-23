АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах

Генно-модифицированные организмы все чаще встречаются в продуктовой промышленности. Сам процесс создания ГМО имеет массу сложностей, но они частично оправдываются из-за результатов вмешательства в генные характеристики. В последнее время соответствующий значок на упаковке приобрел характер весьма успешного маркетингового хода. Во многих странах ГМО ввиду рекламы и громких заявлений ученых сравнивается с чем-то запретным и опасным для здоровья, хотя на самом деле это не так. Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых известных мифов о генно-модифицированных организмах, которые давно были развеяны специалистами.

ГМО становится причиной болезней на уровне ДНК



"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах


Данный миф появился еще в начале нулевых на фоне популяризации натуральной продукции. Современники связывают его с тем, что во многих странах просто не было возможности производить товары с ГМО, ввиду чего из более дешевые аналоги составляли серьезную конкуренцию. В целях борьбы с падением продаж крупные бренды решили начать антирекламную кампанию, приведшую к образованию в обществе устоявшегося мнения о вреде модифицированных организмов в продукции. Западные эксперты провели массу исследований в данной сфере и не смогли выявить ни одного фактора, который бы негативно сказывался на здоровье человека, употребляющего овощи или фрукты с ГМО. Кроме того, подобные продукты никак не влияют на ДНК.

ГМО не страшны вредители



Такая теория также не соответствует действительности. Генно-модифицированные организмы еще более активно приманивают вредителей. В случае с зерновыми культурами, их производство стало проходить сложнее, так как на удобренных полях начали появляться огромные сорняки. ГМО также могут вырабатывать собственные пестициды, наносящие вред плодам. Специалисты отмечают, что после правильной обработки продукта опасность от них полностью исчезает, однако большая часть потребителей продолжает придерживаться иного мнения, стараясь покупать натуральные товары с большей стоимостью.

ГМО никак не влияют на организм человека



"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах


Данная теория также не соответствует действительности, о чем говорят результаты многочисленных исследований. Пока определить уровень воздействия генно-модифицированных организмов на человека не удалось, но ученые рекомендуют не увлекаться товарами с их содержанием. В каждом отдельном случае исследования показали разные результаты, но само наличие изменений в работе определенных систем органов уже насторожило специалистов. Некоторые культуры могут даже вызывать аллергические реакции из-за наличия в составе ГМО. По словам специалистов, вред, наносимый ими, незначителен, однако потребителям все же стоит обращать внимание на описание товара перед приобретением.

ГМО - сплошная химия



В народе бытует мнение, что еще 100 лет назад люди питались исключительно здоровыми продуктами, которые могли вызвать отравление только в испорченном состоянии. На самом деле, химические примеси позволили избавить множество овощей, фруктов и мяса от вредоносных веществ. Специалисты отмечают, что в некоторых случаях ГМО просто необходимы, так как без них определенные виды продуктов были бы просто не пригодны к употреблению, а их выращивание стало бы невыгодным. В ходе исследований ученые определили, что генно-модифицированная кукуруза значительно полезнее обычной. Она не подвергается воздействию микотоксинов, содержащихся в грунтовых водах. Наличие ГМО в кукурузе также существенно снижает риск развития рака у человека, употребляющего ее в пищу. Примечательно, что площадь ГМ-посевов данной культуры составляет примерно треть от всей территории, на которой растет кукуруза.

Товары с ГМО дороже



"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах


Миф о стоимости таких продуктов появился из-за конкуренции на рынке. Многие потребители просто перестали покупать товары с ГМО из-за низкого ценника, считая их просроченными. На самом деле, использование генно-модифицированных организмов дает возможность существенно снизить расходы на производство. На выходе плоды получаются более крупными, а их стоимость снижается. Исключение составляют только мясные изделия, в которые соответствующие вещества вводятся уже после убоя. Специалисты отмечают, что такой тип обработки является вредным, так как его могут применять для сокрытия испорченных продуктов. Многие ученые уверены в полезности и даже необходимости ГМО, но они должны применяться не повсеместно и только в отдельных случаях, среди которых выращивание зерновых культур, овощей, кукурузы и многого другого.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает
Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на
Никита Турчин хочет построить отношения с
За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900
Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018
Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные
Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа
Александра Шева показала грудь после сделанной
На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет
Девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе
Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о
Экс-звезда «Дома-2» Сэм Селезнев сделал девушке
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 за $300 получил
Вместо Дмитрия Талыбова на телепроект «Дом-2»
Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche
В Сети появился полноценный обзор игровой версии
Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении
Банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ
«Мы даже не целовались»: Экс-участник «Дома-2»
Ученые: Душа человека после смерти продолжает
Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2»
Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется при
Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у
Звёзды шоу-бизнеса запустили флешбом в честь Дня
Елена Степаненко на выступлении в Ялте язвила
Астронавты NASA зафиксировали пролетающие над
Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили
Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на
Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно
Просмотреть все новости