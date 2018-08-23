"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах

ГМО становится причиной болезней на уровне ДНК

ГМО не страшны вредители

ГМО никак не влияют на организм человека

ГМО - сплошная химия

Товары с ГМО дороже

Данный миф появился еще в начале нулевых на фоне популяризации натуральной продукции. Современники связывают его с тем, что во многих странах просто не было возможности производить товары с ГМО, ввиду чего из более дешевые аналоги составляли серьезную конкуренцию. В целях борьбы с падением продаж крупные бренды решили начать антирекламную кампанию, приведшую к образованию в обществе устоявшегося мнения о вреде модифицированных организмов в продукции. Западные эксперты провели массу исследований в данной сфере и не смогли выявить ни одного фактора, который бы негативно сказывался на здоровье человека, употребляющего овощи или фрукты с ГМО. Кроме того, подобные продукты никак не влияют на ДНК.Такая теория также не соответствует действительности. Генно-модифицированные организмы еще более активно приманивают вредителей. В случае с зерновыми культурами, их производство стало проходить сложнее, так как на удобренных полях начали появляться огромные сорняки. ГМО также могут вырабатывать собственные пестициды, наносящие вред плодам. Специалисты отмечают, что после правильной обработки продукта опасность от них полностью исчезает, однако большая часть потребителей продолжает придерживаться иного мнения, стараясь покупать натуральные товары с большей стоимостью.Данная теория также не соответствует действительности, о чем говорят результаты многочисленных исследований. Пока определить уровень воздействия генно-модифицированных организмов на человека не удалось, но ученые рекомендуют не увлекаться товарами с их содержанием. В каждом отдельном случае исследования показали разные результаты, но само наличие изменений в работе определенных систем органов уже насторожило специалистов. Некоторые культуры могут даже вызывать аллергические реакции из-за наличия в составе ГМО. По словам специалистов, вред, наносимый ими, незначителен, однако потребителям все же стоит обращать внимание на описание товара перед приобретением.В народе бытует мнение, что еще 100 лет назад люди питались исключительно здоровыми продуктами, которые могли вызвать отравление только в испорченном состоянии. На самом деле, химические примеси позволили избавить множество овощей, фруктов и мяса от вредоносных веществ. Специалисты отмечают, что в некоторых случаях ГМО просто необходимы, так как без них определенные виды продуктов были бы просто не пригодны к употреблению, а их выращивание стало бы невыгодным. В ходе исследований ученые определили, что генно-модифицированная кукуруза значительно полезнее обычной. Она не подвергается воздействию микотоксинов, содержащихся в грунтовых водах. Наличие ГМО в кукурузе также существенно снижает риск развития рака у человека, употребляющего ее в пищу. Примечательно, что площадь ГМ-посевов данной культуры составляет примерно треть от всей территории, на которой растет кукуруза.Миф о стоимости таких продуктов появился из-за конкуренции на рынке. Многие потребители просто перестали покупать товары с ГМО из-за низкого ценника, считая их просроченными. На самом деле, использование генно-модифицированных организмов дает возможность существенно снизить расходы на производство. На выходе плоды получаются более крупными, а их стоимость снижается. Исключение составляют только мясные изделия, в которые соответствующие вещества вводятся уже после убоя. Специалисты отмечают, что такой тип обработки является вредным, так как его могут применять для сокрытия испорченных продуктов. Многие ученые уверены в полезности и даже необходимости ГМО, но они должны применяться не повсеместно и только в отдельных случаях, среди которых выращивание зерновых культур, овощей, кукурузы и многого другого.