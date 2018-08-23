Вместо Дмитрия Талыбова на телепроект «Дом-2» вернулся Никита Шалюков

Пока известно, что на съемки дал согласие Захар Саленко, который окончательно расстался с Валерией Фрост и теперь надеется построить отношения с менее темпераментной девушкой. А вот со вторым претендентом возникли некие сложности, поскольку им должен был стать Дмитрий Талыбов.Однако, перед самым началом съемок парень узнал, что его мама потеряла сознание и сутки не могла прийти в себя, а потому он срочно отправился к ней, попросив прощение у всех тех поклонников телестройки, которые за него голосовали, и выразил надежду, что руководство включит его в голосование через несколько месяцев, когда он решит все свои проблемы.Между тем, в Сети появились слухи, что замену Диме уже нашли, им стал Никита Шалюков, который, судя по просочившемуся кадру, уже прибыл на Поляну.Стоит отметить, что возвращение Шалюкова может предвещать разрыв в отношениях Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова, которые несколько недель назад поженились. Все дело в том, что до прихода Вити, Таня несколько месяцев строила отношения с Никитой и даже плакала от того, что он ее бросил.По мнению зрителей, Шалюков, который был не самым активным участником, обязательно воспользуется возможностью подольше задержаться в периметре, а потому всеми способами будет пытаться разбить супружескую пару, рассказывая Вите о том, как ему было хорошо с Таней.