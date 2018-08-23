Марина Ким в рамках интервью поведала, почему скрывает от общественности отца своих детей

Оказалось, что ранее она делилась со всеми радостью семейного счастья. Она рассказывала подробности своей личной жизни журналистам и близким людям. После этого в жизни теледивы стали происходить ужасные события, которые касались ее возлюбленных. Поэтому сейчас 35-летняя ведущая живет по правилам - «счастье любит тишину». Марина Ким также поведала СМИ, что пока не состоит в официальном браке.Стоит напомнить, что у телеведущей есть две дочери - 4-летняя Бриана и 2-летняя Дарина. Девочки посещают детский садик, откуда их забирает няня и до прихода мамы занимается воспитанием малышек. Марина Ким в выходные дни пытается перед детьми компенсировать своё отсутствие.