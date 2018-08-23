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Марина Ким в рамках интервью поведала, почему скрывает от общественности отца своих детей

Марина Ким, являющаяся известной российской журналисткой, на днях дала интервью. Знаменитость рассказала, почему не раскрывает прессе и подписчикам в Сети личность отца своих детей.

Марина Ким в рамках интервью поведала, почему скрывает от общественности отца своих детей


Оказалось, что ранее она делилась со всеми радостью семейного счастья. Она рассказывала подробности своей личной жизни журналистам и близким людям. После этого в жизни теледивы стали происходить ужасные события, которые касались ее возлюбленных. Поэтому сейчас 35-летняя ведущая живет по правилам - «счастье любит тишину». Марина Ким также поведала СМИ, что пока не состоит в официальном браке.

Марина Ким в рамках интервью поведала, почему скрывает от общественности отца своих детей


Стоит напомнить, что у телеведущей есть две дочери - 4-летняя Бриана и 2-летняя Дарина. Девочки посещают детский садик, откуда их забирает няня и до прихода мамы занимается воспитанием малышек. Марина Ким в выходные дни пытается перед детьми компенсировать своё отсутствие.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00
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