«Веселящий газ»: Оксид азота помог выжить первым организмам на Земле

Специалисты провели исследование, в ходе которого определили, что примерно 800 миллионов лет назад Солнце светило значительно тусклее, чем сейчас. В то же время, на Земле отсутствовал полноценный озоновый слой, ввиду чего лучи светила попадали на поверхность почти в первозданном виде, сказываясь на первичной флоре планеты.Оксид азота, который в то время был преобладающим веществом в составе воздуха на Земле, не давал излучению задерживаться, спасая тем самым первые живые организмы от вымирания. Примечательно, что «веселящий газ» сейчас считается парниковым.