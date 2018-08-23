«Веселящий газ»: Оксид азота помог выжить первым организмам на Земле
Ученые из Технологического университета Джорджии сообщили, что оксид азота, который также называют «веселящим газом», дал возможность первым организмам на Земле выжить. Вещество защищало планету от попадания на нее прямых солнечных лучей еще до появления плотного озонового слоя.
Специалисты провели исследование, в ходе которого определили, что примерно 800 миллионов лет назад Солнце светило значительно тусклее, чем сейчас. В то же время, на Земле отсутствовал полноценный озоновый слой, ввиду чего лучи светила попадали на поверхность почти в первозданном виде, сказываясь на первичной флоре планеты.
Оксид азота, который в то время был преобладающим веществом в составе воздуха на Земле, не давал излучению задерживаться, спасая тем самым первые живые организмы от вымирания. Примечательно, что «веселящий газ» сейчас считается парниковым.
Специалисты провели исследование, в ходе которого определили, что примерно 800 миллионов лет назад Солнце светило значительно тусклее, чем сейчас. В то же время, на Земле отсутствовал полноценный озоновый слой, ввиду чего лучи светила попадали на поверхность почти в первозданном виде, сказываясь на первичной флоре планеты.
Оксид азота, который в то время был преобладающим веществом в составе воздуха на Земле, не давал излучению задерживаться, спасая тем самым первые живые организмы от вымирания. Примечательно, что «веселящий газ» сейчас считается парниковым.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:00