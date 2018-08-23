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Американский физик рассказала, что водные инопланетяне похожи на осьминогов

Американский физик Митио Каку рассказала, как могут выглядеть водные инопланетяне. По словам ученого, они похожи на осьминогов.

Американский физик рассказала, что водные инопланетяне похожи на осьминогов

Люди по-разному представляют инопланетян, но все сходятся во мнении, что они похожи на человека, но при этом имеют небольшой рост, а также ярко выраженные глаза. Об особенностях внешности существ с других планет рассказал физик из США Митио Каку. Специалист напомнил, что планеты Солнечной системы были изучены на предмет наличия внеземной жизни. Но разумные формы там не были обнаружены.

Также американский физик рассказал, что на лунах Юпитера и Марса вполне может существовать собственная фауна. Ранее исследователи доказали на их поверхности наличие океанов, которые покрыты льдом. По мнению Митио Каку, именно в них и живут инопланетяне. Хорошо изучив все результаты, специалист предположил, что живущие в воде существа похожи на осьминогов.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30
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