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Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении отношений с Сергеем Кучеровым

В эфирах телепроекта «Дом-2» зрители еще могут видеть, как Юлия Ефременкова на Острове любви помогает решать проблемы и строить отношения своим подопечным, однако в реальном времени она уже вернулась в Москву и наслаждается коротким, но очень долгожданным отдыхом.

Девушка призналась, что у нее есть всего несколько дней на то, чтобы акклиматизироваться и решить все свои накопившиеся дела, а потом она снова приступит к своей работе. Но поклонников смутило видео, которое на днях опубликовал Сергей Кучеров, ведь главной героиней сюжета стала именно Юля.

Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении отношений с Сергеем Кучеровым

Все дело в том, что несколько месяцев назад Ефременкова и Кучеров расстались. Они не отрицали того, что еще имеют друг к другу чувства, однако совместного будущего не видели, поэтому их фанаты перестали даже надеяться на примирение или возобновление общения.

Но теперь, после того, как Сережа разместил ролик, да еще и намекнул, что его связывает с Юлей теплые чувства, публика стала говорить, что бывшие возлюбленные снова вместе, а расстояние, мелкие ссоры и прочие моменты лишь проверили их любовь на прочность.

Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении отношений с Сергеем Кучеровым

И, стоит отметить, что молодой человек не стал опровергать эту информацию, особенно после того, как количество его подписчиков в социальной сети Instagram начало стремительно расти. А вот новоиспеченная ведущая реалити-шоу вводить замешательство своих поклонников не стала и сразу расставила все точки над i.

В частности, она дала небольшое интервью журналу «Дома-2», в котором заявила, что на самом деле их с Кучеровым связывает только дружба. Они тепло общаются, иногда видятся и даже снимают забавные ролики, но это совсем не значит, что у них роман.

Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении отношений с Сергеем Кучеровым

Ефременкова считает абсолютно нормальным то, что бывшие возлюбленные сохраняют дружеские отношения, так как они не чужие друг другу люди.

Кроме того, девушка попросила публику не выдумывать и порадоваться тому, что в ее жизни появился хороший друг, которому не судилось стать ее супругом и отцом их общих детей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:39
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