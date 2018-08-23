Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении отношений с Сергеем Кучеровым

Публикация от 👤sᴇʀɢᴇʏ ᴋᴜᴄʜᴇʀᴏᴠ (@sergo_kucherini) 20 Авг 2018 в 8:30 PDT

Девушка призналась, что у нее есть всего несколько дней на то, чтобы акклиматизироваться и решить все свои накопившиеся дела, а потом она снова приступит к своей работе. Но поклонников смутило видео, которое на днях опубликовал Сергей Кучеров, ведь главной героиней сюжета стала именно Юля.Все дело в том, что несколько месяцев назад Ефременкова и Кучеров расстались. Они не отрицали того, что еще имеют друг к другу чувства, однако совместного будущего не видели, поэтому их фанаты перестали даже надеяться на примирение или возобновление общения.Но теперь, после того, как Сережа разместил ролик, да еще и намекнул, что его связывает с Юлей теплые чувства, публика стала говорить, что бывшие возлюбленные снова вместе, а расстояние, мелкие ссоры и прочие моменты лишь проверили их любовь на прочность.И, стоит отметить, что молодой человек не стал опровергать эту информацию, особенно после того, как количество его подписчиков в социальной сети Instagram начало стремительно расти. А вот новоиспеченная ведущая реалити-шоу вводить замешательство своих поклонников не стала и сразу расставила все точки над i.В частности, она дала небольшое интервью журналу «Дома-2», в котором заявила, что на самом деле их с Кучеровым связывает только дружба. Они тепло общаются, иногда видятся и даже снимают забавные ролики, но это совсем не значит, что у них роман.Ефременкова считает абсолютно нормальным то, что бывшие возлюбленные сохраняют дружеские отношения, так как они не чужие друг другу люди.Кроме того, девушка попросила публику не выдумывать и порадоваться тому, что в ее жизни появился хороший друг, которому не судилось стать ее супругом и отцом их общих детей.