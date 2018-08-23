Уфолог обнаружил на снимках NASA летящий с Марса НЛО

По словам уфолога, в процессе изучения последних снимков, которые были получены от Curiosity Rover, он обратил внимание на странный объект, запечатлённый недалеко от Марса. Изначально Уорринг подумал, что это метеорит, но когда присмотрелся, то понял, что некий предмет направляется с поверхности Красной планеты. Кроме того, в процессе передвижения неопознанный летающий объект мог сбросить свою часть на поверхность, оставшейся позади планеты.Если внимательно рассмотреть снимки, обнародованные на официальном сайте NASA, то можно увидеть маленькую чёрную точку, которую уфолог принял за НЛО. Не заметить этот странный объект просто невозможно, однако сообщать об этом рядовым гражданам никто из научных сотрудников не торопится.