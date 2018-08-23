Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой был замечен в клубе с моделями
Рита Дакота из-за постоянных измен своего супруга Влада Соколовского решила с ним развестись. После этого супруг знаменитости был замечен в ночном клубе с моделями.
Артисты являлись одной из самых крепких и красивых пар в отечественном шоу-бизе. Поэтому развод знаменитостей стал неожиданностью для фанатов. Со стрессом после развода артистке помогали справиться её родственники и друзья. Оказалось, что все эти годы певец изменял своей жене, для которой предательство супруга стало настоящей трагедией. Артистка на некоторое время отменила все выступления, однако уже в сентябре планирует вернуться к работе.
Влад Соколовский по-другому переживает развод. 10 августа у него проходил концерт в Нижнем Тагиле, перед которым он был замечен в одном из ночных клубов в компании двух красивых моделей.
Артисты являлись одной из самых крепких и красивых пар в отечественном шоу-бизе. Поэтому развод знаменитостей стал неожиданностью для фанатов. Со стрессом после развода артистке помогали справиться её родственники и друзья. Оказалось, что все эти годы певец изменял своей жене, для которой предательство супруга стало настоящей трагедией. Артистка на некоторое время отменила все выступления, однако уже в сентябре планирует вернуться к работе.
Влад Соколовский по-другому переживает развод. 10 августа у него проходил концерт в Нижнем Тагиле, перед которым он был замечен в одном из ночных клубов в компании двух красивых моделей.