Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой был замечен в клубе с моделями

Артисты являлись одной из самых крепких и красивых пар в отечественном шоу-бизе. Поэтому развод знаменитостей стал неожиданностью для фанатов. Со стрессом после развода артистке помогали справиться её родственники и друзья. Оказалось, что все эти годы певец изменял своей жене, для которой предательство супруга стало настоящей трагедией. Артистка на некоторое время отменила все выступления, однако уже в сентябре планирует вернуться к работе.Влад Соколовский по-другому переживает развод. 10 августа у него проходил концерт в Нижнем Тагиле, перед которым он был замечен в одном из ночных клубов в компании двух красивых моделей.