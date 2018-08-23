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Родственники Эдуарда Успенского получат выплаты от "Союзмультфильма"

Родственники Эдуарда Успенского будут получать выплаты от «Собзмультфильма». Незадолго до кончины автор подписал контракт о предоставлении прав на использование персонажей, созданных им лично.

Родственники Эдуарда Успенского получат выплаты от "Союзмультфильма"


Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет в своем доме в Новой Москве. На протяжении последних семи лет писатель боролся с онкологией, но лечение перестало помогать. Несмотря на недуг, Успенский продолжал заниматься творчеством и вел активный образ жизни. Представители студии «Союзмультфильм» подписали с писателем соглашение, согласно которому первые получили права использования персонажей «Крокодила Гены» и «Простоквашино».

«Союзмультфильм» также почтил память Успенского, обнародовав ролик, состоящий из популярных мультфильмов с участием его персонажей. На видео также появляется легендарный Чебурашка, который благодарит писателя за его создание.

 
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Культура / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:35
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