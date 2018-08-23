Родственники Эдуарда Успенского получат выплаты от "Союзмультфильма"

Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет в своем доме в Новой Москве. На протяжении последних семи лет писатель боролся с онкологией, но лечение перестало помогать. Несмотря на недуг, Успенский продолжал заниматься творчеством и вел активный образ жизни. Представители студии «Союзмультфильм» подписали с писателем соглашение, согласно которому первые получили права использования персонажей «Крокодила Гены» и «Простоквашино».«Союзмультфильм» также почтил память Успенского, обнародовав ролик, состоящий из популярных мультфильмов с участием его персонажей. На видео также появляется легендарный Чебурашка, который благодарит писателя за его создание.