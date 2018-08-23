Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2» не предоставило им массажиста для дочери
Перезагрузка Александры Черно подошла к концу, свадьба Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес отыграна, а это значит, что телепроекту «Дом-2» просто необходима долгоиграющая тема, которой можно заполнить эфиры и удерживать рейтинги.
Поэтому руководство вдруг услышали зрителей, которые вот уже несколько месяцев не могут понять, зачем вернули семейство Рапунцелей, если ни Оля, ни Дима ничего не делают для реалити-шоу, сидят в своем вип-доме и требуют, чтобы все делали по их указке, поскольку они примерная семья и идеальные родители.
Вот уже вторую неделю подряд ведущие приглашают супругов на тэты, выделяют им огромное количество времени и внимания на Лобных, только для того, чтобы объяснить «зазвездившимся» участникам, что их поведение неприемлемо, и с такими темпами они совсем скоро отправятся домой.
Однако Оля и Дима не понимают, в чем они провинились, ведь, по их мнению, проект им много чем обязан. Так, к примеру, на одном из Лобных молодая мама заявила, что вот уже 2 месяца руководство обещает нанять их дочери массажиста, но так этого и не сделало, из-за чего малышка может начать отставать в развитии от других детей ее возраста.
Но Андрей Черкасов, которому посчастливилось вести Лобное сразу осадил наглых родителей. Он заявил, что если ребенку действительно так необходим доктор, то Оля и Дима должны не ждать манны небесной, а оплатить его услуги самостоятельно, а не экономить.
Кроме того, ведущий напомнил, что в ближайшую субботу Рапунцель и Дмитренко выставлены на голосование, а потому порекомендовал им поумерить свой пыл и прекратить себя вести, как обиженные дети.
Поэтому руководство вдруг услышали зрителей, которые вот уже несколько месяцев не могут понять, зачем вернули семейство Рапунцелей, если ни Оля, ни Дима ничего не делают для реалити-шоу, сидят в своем вип-доме и требуют, чтобы все делали по их указке, поскольку они примерная семья и идеальные родители.
Вот уже вторую неделю подряд ведущие приглашают супругов на тэты, выделяют им огромное количество времени и внимания на Лобных, только для того, чтобы объяснить «зазвездившимся» участникам, что их поведение неприемлемо, и с такими темпами они совсем скоро отправятся домой.
Однако Оля и Дима не понимают, в чем они провинились, ведь, по их мнению, проект им много чем обязан. Так, к примеру, на одном из Лобных молодая мама заявила, что вот уже 2 месяца руководство обещает нанять их дочери массажиста, но так этого и не сделало, из-за чего малышка может начать отставать в развитии от других детей ее возраста.
Но Андрей Черкасов, которому посчастливилось вести Лобное сразу осадил наглых родителей. Он заявил, что если ребенку действительно так необходим доктор, то Оля и Дима должны не ждать манны небесной, а оплатить его услуги самостоятельно, а не экономить.
Кроме того, ведущий напомнил, что в ближайшую субботу Рапунцель и Дмитренко выставлены на голосование, а потому порекомендовал им поумерить свой пыл и прекратить себя вести, как обиженные дети.