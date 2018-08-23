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Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2» не предоставило им массажиста для дочери

Перезагрузка Александры Черно подошла к концу, свадьба Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес отыграна, а это значит, что телепроекту «Дом-2» просто необходима долгоиграющая тема, которой можно заполнить эфиры и удерживать рейтинги.

Поэтому руководство вдруг услышали зрителей, которые вот уже несколько месяцев не могут понять, зачем вернули семейство Рапунцелей, если ни Оля, ни Дима ничего не делают для реалити-шоу, сидят в своем вип-доме и требуют, чтобы все делали по их указке, поскольку они примерная семья и идеальные родители.

Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2» не предоставило им массажиста для дочери

Вот уже вторую неделю подряд ведущие приглашают супругов на тэты, выделяют им огромное количество времени и внимания на Лобных, только для того, чтобы объяснить «зазвездившимся» участникам, что их поведение неприемлемо, и с такими темпами они совсем скоро отправятся домой.

Однако Оля и Дима не понимают, в чем они провинились, ведь, по их мнению, проект им много чем обязан. Так, к примеру, на одном из Лобных молодая мама заявила, что вот уже 2 месяца руководство обещает нанять их дочери массажиста, но так этого и не сделало, из-за чего малышка может начать отставать в развитии от других детей ее возраста.

Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2» не предоставило им массажиста для дочери

Но Андрей Черкасов, которому посчастливилось вести Лобное сразу осадил наглых родителей. Он заявил, что если ребенку действительно так необходим доктор, то Оля и Дима должны не ждать манны небесной, а оплатить его услуги самостоятельно, а не экономить.

Кроме того, ведущий напомнил, что в ближайшую субботу Рапунцель и Дмитренко выставлены на голосование, а потому порекомендовал им поумерить свой пыл и прекратить себя вести, как обиженные дети.

 
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Политика / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:13
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