За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900 тысяч просмотров
Клип под названием «90-е» Елизаветы Гырдымовой, более известной зрителям под псевдонимом Монеточка, пользуется огромной популярностью в Интернете. За сутки его просмотрели почти 900 000 человек.
В мае текущего года исполнительница опубликовала свой новый музыкальный альбом «Раскраски для взрослых». В него входит и новая композиция Монеточки «90-е». Впервые ролик, который был снят сценаристом и режиссером Михаилом Идовым, был показан в Калининграде в день открытия кинофестиваля «Короче», а официальная публикация клипа состоялась на канале YouTube несколько дней назад. В ролике вместе с Елизаветой Гырдымовой снялись исполнительница Татьяна Буланова и репер Мистер Малой.
За несколько дней клип «90-е» успели просмотреть более 1,4 миллиона пользователей Сети, которые оставили 80 лайков и 16 тысяч антилайков. Также в Интернете написано множество комментариев, в которых высказывается, как негативное мнение, так и положительное. А всего за сутки видеоработа Монеточки набрала около 900 тысяч просмотров.
В мае текущего года исполнительница опубликовала свой новый музыкальный альбом «Раскраски для взрослых». В него входит и новая композиция Монеточки «90-е». Впервые ролик, который был снят сценаристом и режиссером Михаилом Идовым, был показан в Калининграде в день открытия кинофестиваля «Короче», а официальная публикация клипа состоялась на канале YouTube несколько дней назад. В ролике вместе с Елизаветой Гырдымовой снялись исполнительница Татьяна Буланова и репер Мистер Малой.
За несколько дней клип «90-е» успели просмотреть более 1,4 миллиона пользователей Сети, которые оставили 80 лайков и 16 тысяч антилайков. Также в Интернете написано множество комментариев, в которых высказывается, как негативное мнение, так и положительное. А всего за сутки видеоработа Монеточки набрала около 900 тысяч просмотров.