За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900 тысяч просмотров

В мае текущего года исполнительница опубликовала свой новый музыкальный альбом «Раскраски для взрослых». В него входит и новая композиция Монеточки «90-е». Впервые ролик, который был снят сценаристом и режиссером Михаилом Идовым, был показан в Калининграде в день открытия кинофестиваля «Короче», а официальная публикация клипа состоялась на канале YouTube несколько дней назад. В ролике вместе с Елизаветой Гырдымовой снялись исполнительница Татьяна Буланова и репер Мистер Малой.За несколько дней клип «90-е» успели просмотреть более 1,4 миллиона пользователей Сети, которые оставили 80 лайков и 16 тысяч антилайков. Также в Интернете написано множество комментариев, в которых высказывается, как негативное мнение, так и положительное. А всего за сутки видеоработа Монеточки набрала около 900 тысяч просмотров.