Российские депутаты планируют создать государственную программу по борьбе с одиночеством

Депутат государственной Думы РФ отмечает, что российское население в последнее время отвыкло общаться вживую. Причиной этого является большое количество различных социальных сетей в интернете. По словам парламентария, для различных возрастных групп населения следует создать разные специальные программы.Андрей Свинцов заявил, что внутри каждой такой существующей группы требуется вести пропаганду так называемых семейных ценностей. Либерал-демократ также предложил в качестве показателя оценок работы губернаторов регионов РФ ввести соотношение количества одиноких и женатых людей.