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Российские депутаты планируют создать государственную программу по борьбе с одиночеством

Российские депутаты собираются создать государственную программу по борьбе с одиночеством. Об этом 23 августа заявил представитель ЛДПР Андрей Свинцов.

Российские депутаты планируют создать государственную программу по борьбе с одиночеством


Депутат государственной Думы РФ отмечает, что российское население в последнее время отвыкло общаться вживую. Причиной этого является большое количество различных социальных сетей в интернете. По словам парламентария, для различных возрастных групп населения следует создать разные специальные программы.

Андрей Свинцов заявил, что внутри каждой такой существующей группы требуется вести пропаганду так называемых семейных ценностей. Либерал-демократ также предложил в качестве показателя оценок работы губернаторов регионов РФ ввести соотношение количества одиноких и женатых людей.

 
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Общество / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50
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