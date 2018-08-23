АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о генно-модифицированных организмах
EUR 78.20 USD 67.62
Курс валют на 23.08.2018

Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные ягодицы

Юлия Барановская во время интервью поведала, как 6-летний сын на пляже отчитал ее за оголенные ягодицы. Российская ведущая подробно рассказала об «устроенном разносе».

Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные ягодицы


Арсений еще в школу не ходит, но уже по-взрослому умеет рассуждать. По своему развитию, ответственности и пониманию жизни, мальчик умеет дать фору любому. По словам знаменитости, они вместе купались в океане, и у нее задрался купальник. Выйдя на берег, сын ведущей стал поправлять маме костюм для плавания, сказав матери, что он практически не скрывает ее оголенную пятую точку. Такие упреки телезвезда часто выслушивает от наследника.

Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные ягодицы


Юлия Барановская сообщила, что малыш также спрашивает, почему она надевает полупрозрачные наряды. Теледива добавила, что из-за манеры общения Арсения, его часто путают с взрослым мужчиной. По ее словам, однажды они вместе летели в самолете и разговаривали. Попутчикам телеведущей показалось, что она беседует с взрослым человеком, однако, увидев юного мальчика, они были очень удивлены.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает
Алла Михеева демонстрирует свои точеные ноги на
Никита Турчин хочет построить отношения с
За сутки клип Монеточки «90-е» набрал около 900
Промсвязьбанк может получить прибыль в конце 2018
Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные
Престарелая жена Гогена Солнцева готова ради мужа
Александра Шева показала грудь после сделанной
На RU.TV из клипа Филиппа Киркорова «Цвет
Девушки с неуравновешеным характером лучше в сексе
Алена Савкина подтвердила, что помолвочные кольца
"Не без ГМО": Ученые развеяли популярные мифы о
Экс-звезда «Дома-2» Сэм Селезнев сделал девушке
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 за $300 получил
Вместо Дмитрия Талыбова на телепроект «Дом-2»
Яна Рудковская порадовала себя авто Porsche
В Сети появился полноценный обзор игровой версии
Юлия Ефременкова опровергла слухи о возобновлении
Банк Credit Suisse заморозил связанные с РФ
«Мы даже не целовались»: Экс-участник «Дома-2»
Ученые: Душа человека после смерти продолжает
Ольга Рапунцель заявила, что руководство «Дома-2»
Прямая линия Вашингтон-Москва осуществляется при
Ольгу Бузову назвали «собачкой на привязи» у
Звёзды шоу-бизнеса запустили флешбом в честь Дня
Елена Степаненко на выступлении в Ялте язвила
Астронавты NASA зафиксировали пролетающие над
Дарья Пынзарь и Александра Артемова устроили
Анна Хилькевич переживает, как отреагирует на
Зрители в шоке: участников «Дома-2» откровенно
Просмотреть все новости