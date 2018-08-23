Сын Юлии Барановской отчитал маму за оголенные ягодицы

Арсений еще в школу не ходит, но уже по-взрослому умеет рассуждать. По своему развитию, ответственности и пониманию жизни, мальчик умеет дать фору любому. По словам знаменитости, они вместе купались в океане, и у нее задрался купальник. Выйдя на берег, сын ведущей стал поправлять маме костюм для плавания, сказав матери, что он практически не скрывает ее оголенную пятую точку. Такие упреки телезвезда часто выслушивает от наследника.Юлия Барановская сообщила, что малыш также спрашивает, почему она надевает полупрозрачные наряды. Теледива добавила, что из-за манеры общения Арсения, его часто путают с взрослым мужчиной. По ее словам, однажды они вместе летели в самолете и разговаривали. Попутчикам телеведущей показалось, что она беседует с взрослым человеком, однако, увидев юного мальчика, они были очень удивлены.