Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает риск развития рака предстательной железы

Эксперты проанализировали, связь между потреблением алкоголя в период полового созревания и раком предстательной железы. Для этого учёным пришлось оценить данные 650 мужчин, у которых была взята биопсия, в период с января 2007 по январь 2018 года. Также респонденты заполняли опросники, где они указали среднее количество употребления алкогольных напитков в неделю.После исследования предоставленной информации, учёные пришли к выводу, что потребление семи спиртных напитков в неделю в возрасте 15-19 лет увеличивает риск развития рака предстательной железы в 3,2 раза. Подобная ситуация наблюдалась и у тех мужчин, которые употребляли алкоголь в возрасте 20-29 лет, 30-39 лет и 40-49 лет.