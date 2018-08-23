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Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает риск развития рака предстательной железы

Употребление алкоголя в раннем возрасте значительно повышает риск развития онкологии предстательной железы. К такому заключению пришли американские учёные, после проведения исследования.

Эксперты проанализировали, связь между потреблением алкоголя в период полового созревания и раком предстательной железы. Для этого учёным пришлось оценить данные 650 мужчин, у которых была взята биопсия, в период с января 2007 по январь 2018 года. Также респонденты заполняли опросники, где они указали среднее количество употребления алкогольных напитков в неделю.

Ученые: Раннее употребление алкоголя повышает риск развития рака предстательной железы


После исследования предоставленной информации, учёные пришли к выводу, что потребление семи спиртных напитков в неделю в возрасте 15-19 лет увеличивает риск развития рака предстательной железы в 3,2 раза. Подобная ситуация наблюдалась и у тех мужчин, которые употребляли алкоголь в возрасте 20-29 лет, 30-39 лет и 40-49 лет.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
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